Sabrina Sato Edu Moraes

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 17:33 | Atualizado 22/03/2021 17:43

Rio - Sabrina Sato já tem outro reality para chamar de seu. Após apresentar a primeira temporada de "Game dos Clones", a artista vai comandar "A Ilha". O programa vai ao ar a partir de julho e promete reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco que ainda não foi revelado.



Gravado no Brasil, os participantes estarão em busca de aventuras e prêmios. Mesmo sendo em uma ilha, não terão que procurar pela própria comida. De acordo com a RecordTV, está nas mãos do público o futuro do reality.