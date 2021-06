Lucas Alves tira selfies com jornalistas pela televisão e publica nas redes sociais Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 01/06/2021 10:54

São Paulo - O jovem Lucas Alves, de 18 anos, é um grande fã do telejornalismo. No Instagram, ele publica diversas selfies com repórteres que são tiradas com uma televisão de tubo. Notando a paixão de Lucas, Leonardo Monteiro, correspondente da Globo em Portugal, decidiu presentear o fã.

Leonardo deu uma smart TV para Lucas, que tem um transtorno do espectro autista e se descreve como "amigo dos jornalistas". O repórter da Globo gravou um vídeo especialmente para o jovem e disse que notou que ele tinha uma TV de tubo, por isso, deu um presente para ele poder acompanhar melhor os jornalistas e tirar mais fotos.

"Como você é um telespectador muito especial para gente e um futuro brilhante jornalista, eu acho que você merece nos assistir numa televisão nova", disse Leonardo Monteiro.

Lucas agradeceu o repórter pelo presente. "A alegria de quem vai assistir aos amigos jornalistas da Globonews agora na sua nova TV Digital em alta definição com tecnologia HD. Amei ganhar o presente do meu amigão e parceiro Leonardo Monteiro. Uma atitude boa que faz toda a diferença", falou o jovem.