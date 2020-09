Denise Dias mostra quase tudo em ensaio ousado: 'Foi o tempo que temia julgamentos'

Rio - Denise Dias posou para um ensaio pra lá de sensual e mostrou suas curvas com um modelito bastante ousado. A modelo contou que não teme mais o julgamento das pessoas. "Foi-se o tempo em que eu temia julgamentos, hoje estou muito certa de quem sou e que por isso não preciso provar mais nada para ninguém além de mim. Me resolvi, me encontrei e agora quero atingir meus objetivos sem olhar nem para trás , nem para os lados. Meu coração me guia e minha mente me sustenta, com fé em Deus eu chego onde meus sonhos estão para alcançá-los", afirmou.