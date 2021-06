Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2021 12:55 | Atualizado 29/06/2021 14:03

Rio - Luana Piovani voltou a expor sua frustração com o ex-marido Pedro Scooby, pai de seus três filhos, na manhã desta terça-feira. Em vídeo no Instagram ela disse que o surfista não se importou com a nota baixa de Dom, de 9 anos. Em seguida, Cíntia Dicker, atual mulher de Scooby, fez postagem com tom de ironia nas redes e web apontou indireta para Piovani.

'A língua até seguro, mas a expressão facial eu não garanto', escreveu Cíntia Dicker após Luana criticar atuação de Scooby como pai. Piovani criticou o surfista após ouvir fala que mostrou desinteresse dele pelo desempenho escolar do filho.

"Sabe qual foi a frase? ‘Eu não crio o meu filho pra ser aluno nota nove. Ele tirou sete, está ótimo'. Sim está ótimo. A questão é que abaixou. Ele é bom em matemática, é um aluno para ter nota nove em matemática. Mas não é importante...", contou Piovani.