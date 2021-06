João Guilherme e a mãe, Luciana Cardoso - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:42 | Atualizado 29/06/2021 14:20

Rio - Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, completou 44 anos de vida nesta segunda-feira e recebeu uma mensagem especial do filho mais velho, João Guilherme Silva, de 17 anos, por meio do Instagram Stories.

"Feliz aniversário, mãe. Você merece tudo de melhor desse mundo. Te amo muito", escreveu João, que compartilhou uma foto ao lado da mãe. Luciana ainda é mãe de Rodrigo, de 12 anos. Já Faustão também é pai de 23, fruto de um relacionamento anterior.

Recentemente, a família lamentou a morte de Dona Cordélia, mãe do apresentador, aos 95 anos. "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas... Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações", escreveu Luciana.