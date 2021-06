Pedro Scooby e Luana Piovani - Reprodução/Montagem

Por iG

Publicado 29/06/2021 12:19 | Atualizado 29/06/2021 12:20

São Paulo - A atriz Luana Piovani voltou a se irritar com a postura do seu ex, Pedro Scooby. Os dois têm três filhos (Dom, Bem e Liz) e, na manhã desta terça-feira, Piovani voltou a desabafar com os seus seguidores sobre o comportamento do surfista.

Luana Piovani começou o relato falando do desempenho de Dom, de 9 anos, na escola. Ela contou que as notas do primogênito estão mais baixas e que o pai não se importa com isso. "Quer rir? Estava aqui ao telefone, contei ao pai dos meus filhos que a professora me ligou ontem para fazer o relato de como tinham sido as semanas anteriores, do sono, da distração, da irritabilidade e de que baixou a média nas últimas duas provas que fez, tanto de matemática, quando de estudo do meio. Sabe qual foi a frase? 'Eu não crio o meu filho para ser aluno nota nove. Ele tirou sete, está ótimo'. Sim, está ótimo. A questão é que baixou. Ele é muito bom em matemática, é um aluno para ter nota nove. Mas não é importante", desabafou Piovani.

A atriz ainda afirmou que está tendo um problema com Scooby em relação ao seguro saúde de Dom, que está se aventurando como skatista. "Seguro saúde não cobre (machucados em campeonatos) uma vez que ele compete. Tem uma categoria, que ainda vou estudar, mas que, obviamente, é mais cara, porque existe muito mais chance de se machucar, seja criança ou adulto. Mas (Scooby) também não está preocupado, porque 'todo campeonato tem seguro', mas a criança faz treino de skate cinco vezes por semana, se machucar ali... também não está preocupado", disse.

Luana Piovani ainda ironizou a resposta de Pedro Scooby e tratou a discussão como "novelinha". Ele falou que vai achar um seguro maravilhoso, bem mais barato que esse e que cobre tudo, porque eu não entendo nada, não sou atleta e ele que sabe de seguro e tal. É isso. Voltamos aqui à nossa novelinha do Instagram nos Stories", completou.