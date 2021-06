Juliette - Reprodução/Instagram

JulietteReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 29/06/2021 10:40

São Paulo - Juliette, campeã do BBB 21, da Globo, comentou sua postura nas redes sociais em entrevista para a revista "Garotas Estúpidas" de julho. A paraibana, que se tornou um fenômeno nas redes sociais, citou a pressão que recebe para seguir um "padrão".

"Eu tenho um compromisso de ser real. Gostou? Agora, aguente. As pessoas estão acostumadas a um padrão. Tanto que eu sou questionada por não postar o que eu como, não postar o que eu estou vestindo e etc. E eu não vejo sentido nisso. Se é mais do mesmo, não tem porquê. Aí, se cada um for simplesmente o que é, vamos ter várias pessoas lindas com ideias lindas.", disse Juliette.



Com mais de 31 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, Juliette Freire revelou que não pretendia ser famosa. "Falando friamente, queria ganhar o dinheiro para salvar e ajudar a minha família. Eu não queria ser famosa. O que eu queria como pessoa era não me perder de mim. Não vale a pena ganhar o amor de todo mundo e se perder.", analisou.