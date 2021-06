Arthur e Projota acham que Gil está dançando com todo mundo para combinar votos - Reprodução / TV Globo

Arthur e Projota acham que Gil está dançando com todo mundo para combinar votosReprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:58

Rio - Conhecidos pela aliança formada dentro do "BBB21", Arthur Picoli e Projota se reencontraram nesta terça-feira (29). Os ex-colegas de confinamentos registraram o momento em suas redes sociais e o rapper de 35 anos chegou a brincar com encontro entre o crossfiteiro e sua filha, Marieva.

fotogaleria

Publicidade

"Aí, eu saio pra comprar fralda pra Marieva, tô lá e o Arthur de Conduru tá me mandando mensagem e falando: 'Se pá eu vou hoje'... Já falei: 'Não vai colar'", começou Projeta em seus Stories, explicando que não esperava que fosse encontrar o amigo. "Aí quando eu chego na porta do condomínio…", completou mostrando o instrutor de crossfit.

Arthur também gravou alguns Stories com o rapper e brincou: "Um dia a gente está em Conduru e, no outro, olha quem é meu Uber... Esquece, olha onde que eu tô, vocês não têm noção", falou o ex-BBB.

Publicidade

Projota ainda relembrou uma brincadeira dos dias em que a dupla estava confinada, quando Arthur dizia ser filho do artista de 35 anos. Nesta terça-feira, o instrutor de crossfit teve a oportunidade conhecer Marieva, filha do cantor com Tamy Contro. "Olha lá, o irmão chegando aqui... Finalmente o encontro, finalmente vai acontecer esse encontro", disse Projota. "Será que ela vai ficar com medo de mim?", perguntou Arthur, entrando na brincadeira.