Lunna LeBlanc - Reprodução

Lunna LeBlancReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:50

Rio - A final do concurso Miss Bumbum 2021, realizada na noite desta segunda-feira (5), em São Paulo, e terminou em barraco. A confusão começou quando a modelo Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, foi declarada a vencedora. Taty Sindel, ex-atriz do "Zorra total", representante da Paraíba, não concordou com o resultado e se rebelou no palco, arrancando a faixa da vice-campeã. "É roubado!", gritou ela.

fotogaleria

Publicidade

Na tarde desta terça-feira, no entanto, Lunna debochou da rival ao compartilhar um vídeo do momento da briga em suas redes sociais. "Reclama com Deus", escreveu a modelo, que ainda colocou vários emojis de risada nos stories.