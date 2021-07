Ana Hickmann - Reprodução

Ana HickmannReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:45 | Atualizado 06/07/2021 16:47

Ana Hickmann compartilhou com os seguidores que perdeu 7 quilos após voltar à rotina de exercícios. A apresentadora usou as redes sociais para contar a mudança nos hábitos que acabou adquirindo durante a pandemia.

fotogaleria

"Quero começar a semana compartilhando algo pessoal, e incentivando meus seguidores! Ganhei peso durante a pandemia, assim como muitas pessoas. Confesso que depois dos 40 ficou mais difícil manter a boa forma. Em fevereiro eu decidi voltar a cuidar de mim, do meu corpo. Retornei aos treinos com o Caio Franco, voltei certinho com a minha suplementação e com o acompanhamento do meu nutrólogo, Thiago Volpi. A junção desses fatores fez com que eu perdesse 7 Kg, e atingisse a minha meta no mês de junho. Então é isso: a determinação de hoje é o sucesso de amanhã! Muito feliz com o meu corpo, e principalmente com a minha saúde! Cuidem-se!", revela ela.