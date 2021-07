Leonardo e Matheus Vargas - Reprodução

Publicado 06/07/2021 15:52

Rio - Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo , admitiu em entrevista para o podcast "É Babado", que no passado, procurou por remédios abortivos após uma parceira com a qual teve relações sexuais sem preservativo ter engravidado.

Na entrevista, ele revelou que chegou a pedir para amigos buscarem medicamentos no Paraguai para garantir que a gestação não fosse adiante. "Eu tomei uma vez um susto para nunca mais. Uma vez viajei com amigos meus e tinha uma menina. Estávamos dormindo juntos na fazenda e resolvemos ficar o fim de semana inteiro juntos. Uma hora a camisinha acabou", contou ele.

Depois, ele contou que ficou preocupado por ter feito sexo sem preservativo, mas pensou que ao chegar voltar da viagem, ela poderia tomar algum tipo de pílula do dia seguinte. "Cada um foi para o seu caminho e eu fiquei com isso na cabeça. Pensei: 'vou confiar na palavra dela e acho que ela não vai querer dor de cabeça pra vida dela'. Nesta vez, eu fiquei pensando, mas depois desencanei", disse.

Segundo Matheus, duas semanas depois a mulher ligou para ele e pediu para conversarem, porque ela estava com a menstruação atrasada. "Comecei a ligar para uns amigos em Campo Grande para ir buscar remédio no Paraguai para trazer e dar para a menina. Eu já estava falando do chá de cravo, também. Fiquei 'entrando na cabeça dela', também estava estudando os remédios. Eu sei que são horríveis e acabam com a mulher, não queria matar a menina. Só não precisava conceber um menino", declarou.

O jovem, de de 23 anos de idade, disse que se imaginou recebendo broncas do pai, Leonardo, e da mãe, Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split. "Graças a Deus ela tomou o cházinho, desceu e desde então tem que usar camisinha", concluiu.