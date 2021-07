Monique Evans e a filha Barbara Evans - reprodução - instagram

Publicado 06/07/2021 14:47 | Atualizado 06/07/2021 14:51

A modelo Bárbara Evans falou sobre a mãe, Monique Evans , que anunciou que reatou o namoro com a DJ Cacá Werneck. Ao responder curiosidades dos seguidores no Instagram, ela falou sobre o apoio que dá para o casal.

Ao ser questionada por um seguidor sobre o que ela achou da volta de Monique com Cacá, Bárbara disse: "Eu não tenho que achar nada, só quero que ela seja feliz. Ela estando feliz, eu também estou", disse.

Em outubro de 2020, as duas terminaram o relacionamento e decidiram voltar com o namoro apenas um mês após o término. Em entrevista ao iG Gente, Monique contou que só revelou agora por apoio da filha e também porque na época tinha medo do julgamento.

"Ficamos um tempo sem contar, não queríamos que as pessoas soubessem por causa do julgamento. Aconteceu que minha filha [Bárbara] ficou sabendo, tem pouco tempo. As duas eram brigadas, mas ela desculpou a Cacá, as duas conversaram muito, elas se adoram e é isso. Ela pediu para contarmos porque eu sempre fui eu, verdadeira, que não tenho que ficar escondendo", diz.