Ex-BBB Amanda mostra as cicatrizes após retirada de prótese de silicone

Publicado 06/07/2021 13:35 | Atualizado 06/07/2021 13:51

Rio - A ex-BBB Amanda Djehdian, que passou por uma cirurgia há sete meses para retirar o silicone, mostrou suas cicatrizes nos Stories, do Instagram. A ex-BBB afirmou que não liga de ter cicatrizes e que está mais feliz sem as próteses.

"Aproveitar que estou me trocando para vocês verem como está agora. Vai fazer sete meses já. Minhas cicatrizes costumam ficar assim. Igual a essa da vesícula. Super de boa. Pra mim é de boa. Eu já tinha essas mesmas cicatrizes. Eu já tinha feito uma mastopexia", disse Amanda.

"Eu entendo vocês se preocuparem com isso, mas é algo que eu acho que vocês ficam com essa aflição porque os outros falam e questionam. Mas é simples: tirei o silicone. Porque quando a gente coloca, ninguém vem falar das cicatrizes".

"São tantos benefícios na minha e na sua vida (tirar o silicone) que a última coisa que eu lembro são as cicatrizes. Vocês me perguntam e eu não me importo em dividir com vocês. Tem gente que (a cicatriz) vai ficar mais clara ou mais escura... Estou muito bem e muito feliz", finalizou.