Publicado 06/07/2021 12:29

Rio - Gracyanne Barbosa mais uma vez trouxe muita sensualidade para suas redes sociais. Com um look todo de oncinha, a musa fitness posou para um ensaio de fotos. Na legenda, Gracy filosofou sobre a vida. "Escolha o seu próprio modo de viver, corra atrás do que deseja, realize os seus sonhos", escreveu.

Como de costume, a musa fitness recebeu muitos elogios nas redes sociais. "Poder chegou e fez morada. Aleluia", brincou uma fã. "Maravilhosa como sempre", disse outra seguidora.

