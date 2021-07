Fernanda Gentil - Reprodução

Rio - Fernanda Gentil está com disposição mesmo nesse friozinho que tem feito no Rio de Janeiro. A apresentadora do 'Se Joga' compartilhou, nas redes sociais, um vídeo em que aparece treinando artes marciais.

"O de hoje? Por aqui #tapago com @mestre_dtm! E por aí? Bunjinha te amos!", escreveu a apresentadora na legenda. No vídeo, Fernanda demonstrou desenvoltura nos chutes e socos. Confira: