Juliana Paes - Reprodução

Juliana PaesReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:35 | Atualizado 06/07/2021 10:37

Rio - Juliana Paes voltou a postar conteúdo com frequência nas suas redes sociais. A atriz tem dividido um pouco de sua rotina e fotos de ensaios com seus seguidores. Pelo Instagram, Ju postou uma foto usando calça jeans e um sutiã com tecido transparente.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, não faltaram elogios à beleza da atriz. "Linda demais", disse a ex-BBB Carol Peixinho. "Plenaaaa", elogiou Simaria. E até Eri Johnson brincou com a amiga: "Pra quê???", escreveu o artista.

Confira a postagem: