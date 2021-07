Armando Babaioff e Fernanda Paes Leme - Reprodução

Armando Babaioff e Fernanda Paes LemeReprodução

Por iG

Publicado 05/07/2021 21:56 | Atualizado 05/07/2021 21:57

O posicionamento político nas redes sociais se transformou em um termômetro eficaz para medir a reação dos usuários às atitudes dos famosos. Que o digam Armando Babaioff e Fernanda Paes Leme, que viram o número despencar após tecer críticas a Jair Bolsonaro (sem partido) pela sua gestão na pandemia do novo coronavírus.

fotogaleria

Publicidade

Ao usar o Twitter para contar que três mil pessoas haviam deixado de segui-lo no Instagram, identificando-as como eleitoras do presidente, classificar a baixa como "alívio" e ainda compartilhar a hashtag #ForaGenocida, o intérprete do vilão Diogo, da novela "Bom Sucesso", da Globo, deu de cara com a resposta de Paes Leme, que revelou: "Semana passada, se foram vinte mil do meu".

Mas, na contramão dos que saíram em debandada, há os que se identificaram com a publicação do ator. "Ganhou unzinho aqui", declarou o primeiro. "De vez em quando, eu posto lá um #ForaBozo para fins de higienização", reforçou o segundo. Já o terceiro cravou: "Sei bem o que está passando! Espero que um dia isso chegue ao fim! Por enquanto, só desejo força e paciência para nós".



Publicidade