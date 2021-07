Arlindo Cruz e a filha - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:54 | Atualizado 05/07/2021 19:56

Desde que teve um AVC, em 2017, Arlindo Cruz está com os movimentos e a fala comprometidos. Nesta segunda-feira, foi publicado no perfil do Instagram do cantor um vídeo dele reagindo ao ouvir mensagens dos fãs.

Os recados foram lidos pela filha Flora. Neles, os fãs desejavam saúde e falavam que estavam com saudades do sambista. "Está vendo como você é amado e querido? Seus fãs, e nós da sua família, te amamos muito", disse Flora.



Arlindo balançou a cabeça ao ouvir as mensagens e até levantou os braços quando ouviu sobre a alegria de seu progresso.

