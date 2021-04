Daniel mostra mensagens que recebeu de Gil no ano passado Reprodução

Publicado 21/04/2021 08:30 | Atualizado 21/04/2021 08:31

Rio - O ex-BBB Daniel Lenhardt, que participou da 20ª edição do "Big Brother Brasil", mostrou no Twitter uma série de mensagens que recebeu de Gil do Vigor durante o período em que esteve no reality show. Agora, Gil é quem faz parte da atração.

"Meu amado! Vi seu desabafo. Você é um querido e não permita que pessoas secas tirem seu brilho. Você sofre por ataques, mas lembra das pessoas que ter amam e faça esse carinho ser maior que sentimento causado por ataques. Eu sou a fim de você", afirmou Gil para Daniel. Em seguida, o economista ressaltou que também tentou entrar no reality show. "Eu tentei entrar no BBB".

Ao postar as mensagens nas redes sociais, Daniel demonstrou carinho por Gil. "E a mensagem que o Gil me mandou ano passado? Eu já gostava desse cara. Agora gosto e admiro mais ainda! Gil, você é lindo por dentro e por fora. PS: você conseguiu!", escreveu.

