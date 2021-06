Bruno Gagliasso - Reprodução

Publicado 17/06/2021 18:25 | Atualizado 17/06/2021 18:26

Recentemente, Giovanna Ewbank anunciou nas redes sociais que ela e os filhos estariam se mudando para Portugal, para ficar mais perto de Gagliasso. O ator está na Espanha a trabalho e, com a distância reduzida, poderia visitar a família mais frequentemente. Nesta quinta-feira, o artista publicou uma foto se divertindo na piscina ao lado do filho mais novo, Zyan, de 11 meses.

"Baby Z veio dar um oi pras Vacinas do Twitter do Papito", escreveu o ator na legenda da imagem, publicada no Twitter.

Baby Z veio dar um oi pras Vacinas do Twitter do Papito pic.twitter.com/7680GAv89Q — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) June 17, 2021

Na semana passada, Gioh fez uma publicação comunicando a mudança da família. No texto, a matriarca explicou o motivo da decisão.

"Nosso novo lar. Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades! Ele está em Madrid gravando até setembro e agora poderemos ficar mais pertinho do papai. Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato da pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes!", explicou a apresentadora.

"Ah! E não se preocupem, o nosso canal vai continuar daqui! Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado pra vocês! Vou mostrar as novidades e receber meus convidados virtualmente como já estava fazendo. Nem preciso dizer como estamos felizes com nossa família unida novamente, né?", finalizou.