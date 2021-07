Kim Kardashian - Reprodução

Kim KardashianReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:19 | Atualizado 06/07/2021 10:21

Rio - Enquanto o frio toma conta de boa parte do Brasil, os habitantes do hemisfério norte curtem dias de calor do verão. A empresaria e influenciadora Kim Kardashian mostrou que está aproveitando bastante com os filhos, mas o que mais chamou a atenção foi o "caldo" que ela levou ao praticar wakeboard.

Além de mostrar os filhos Saint e Chicago se divertindo em um toboaguá, ela compartilhou o exato momento em que cai no mar. Ela estava em pé em uma prancha e sendo puxada por uma lancha, mas não conseguiu se segurar Após cair, ela não desistiu, levantou e continuou o passeio.