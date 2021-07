Larissa Manoela e Bianca Palheiras - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2021 08:30 | Atualizado 06/07/2021 08:42

Rio - Bianca Palhares, amiga de Larissa Manoela, se pronunciou, na noite desta segunda-feira, após surgir rumores de que estaria namorando a atriz. “Por que a amizade não pode ser livre? Por que o respeito não pode ser para todos? Por que o amor não pode ser inexplicável?", disse a jovem por meio do Instagram Stories.

"Ele é, simplesmente, amor. A luta da comunidade LGBTQIA+ fala exatamente sobre isso. Luta essa que me disponho a caminhar junto, não por ser, mas por acreditar que o direito de viver, sendo quem é, seja para todxs independente da sua orientação sexual”, continuou.



Em seguida, Bianca negou a relação amorosa com a atriz. "Não estou namorando com a Larissa. Sou hétero. Estamos vivendo dias de muita amizade, felicidade, parceria e poder feminino, fugindo dessa superficialidade toda”, ponderou ela, que ainda falou sobre empatia. "Que todas as mulheres possam ser amigas e olhar para as outras, não como rivais, mas com sororidade, união e muita força”, finalizou.

Os boatos surgiram na última semana após Larissa e Bianca estarem juntas nos Estados Unidos e fazerem a mesma tatuagem. A atriz Larissa Manoela também já desmentiu a relação. "Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?). Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é MENTIRA. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas?? Oi?? Que mundo é esse!! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres", esclareceu ela.