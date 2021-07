Flavia Viana - Reprodução

Flavia VianaReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:58

Rio - Flavia Viana, apresentadora do "TV Fama" ao lado do marido Marcelo Zangrandi e da jornalista Alinne Prado, atualizou as redes sociais com uma foto tomando sol nesta terça-feira. Na legenda, a ex-BBB falou sobre o corpo durante amamentação.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia! Um solzinho tímido e a gente já aproveita Ah! Antes de certos comentários, eu estou super feliz com meu corpo, não estou fazendo nenhum tipo de dieta, estou amamentando ainda e isso faz com que eu perca peso, apenas isso!", afirmou ela.