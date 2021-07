Caio Castro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:33 | Atualizado 06/07/2021 11:33

Rio - Conhecido por papéis em novela da Globo, o ator Caio Castro abriu um curso, online e gratuito, onde promete receitas de sucesso para seus alunos. De acordo com o que é veiculado na página do curso, que acontece nesta quinta-feira, o ator ainda diz que não é necessário que os inscritos tenham experiência prévia para terem sucesso na carreira.

"Como se tornar um ator ou atriz de sucesso, utilizando estratégias simples e práticas para acelerar em até 10x os seus resultados e construir sua autoridade no mercado - mesmo que você nunca tenha feito cursos de teatro ou interpretação na vida. O workshop online OS SEGREDOS DA ATUAÇÃO tem o propósito de ajudar você a viver do sonho de se tornar um grande ator ou atriz de sucesso, um plano claro com os passos mais importantes para você ter os primeiros resultados", diz o site, que segue usando uma citação do ator para convidar os inscritos.



"Como o próprio Caio Castro disse: 'Vou colocar em jogo meu processo de cabo a rabo'. Recentemente suas postagens voltadas para atuação tem atingido milhões de pessoas. Através dessa mentalidade, ele pretende inspirar e ensinar milhões de pessoas que buscam viver do sonho de ser ator ou atriz".