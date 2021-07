Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih TubeReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 06/07/2021 10:37

São Paulo - A influencer e ex-BBB Viih Tube está de casa nova e, na noite desta segunda-feira, decidiu falar da decoração do seu apartamento com um letreiro neon da palavra "cancelada".

fotogaleria

Publicidade

Viih Tube foi questionada por uma seguidora, através da caixinha de perguntas, sobre onde o letreiro estava em seu apartamento luxuoso. Viih, então, explicou que ele fica na área do cinema e aproveitou para fazer um desabafo. “Muita gente acha que eu coloquei como uma forma de orgulho ou deboche! Mas, na verdade, representa muito para mim. O fato de ter sido 'cancelada' sempre me ensinou muito e me fez crescer, mesmo que de uma forma dolorida e difícil. Então, sempre que eu olho para a parede que está, eu me arrepio porque só eu sei pelo o que já passei e ainda estou aqui firme e em pé!”, disse a ex-BBB.

A youtuber ainda explicou aos quase 20 milhões de seguidores que "aceitou o cancelamento" para viver de uma outra forma. "Eu prefiro aceitar que faz parte da minha história (inclusive, demorou muito para eu conseguir enxergar assim, já que me machuquei demais por isso) e ver o lado bom de tudo e do aprendizado de sempre. Muitas pessoas preferem que a gente sofra, chore. Mas eu cansei disso, por isso agora prefiro encarar de outra maneira pela minha própria saúde", completou Viih Tube.

Publicidade

Viih Tube está morando em seu novo apartamento, em São Paulo (SP), com o namorado Bruno Magri. O casal está junto há dois anos.