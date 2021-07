Bombeiros abrem inscrição para concurso e há vagas para Petrópolis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 14:57

Petrópolis - Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ao todo são três mil vagas em todo o Estado, incluindo Petrópolis. O cadastro começou na sexta-feira (2) e segue até o dia 13 de agosto no site da FunRio

As vagas são para tenentes e soldados temporários voluntários, todas na área da saúde. O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,31 para todas as vagas de tenente temporário voluntário e de R$ 71,53 para todos os cargos de soldado temporário voluntário. O pagamento da taxa vai até o dia 17 de agosto. Já o pedido de isenção começa no dia sete deste mês e termina no dia 21.