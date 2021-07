Saúde afirma que não havia lotes vencidos de vacinas contra COVID-19 em Petrópolis - Divulgação

Saúde afirma que não havia lotes vencidos de vacinas contra COVID-19 em PetrópolisDivulgação

Publicado 02/07/2021 20:35

Petrópolis - NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - A Secretaria de Saúde informa que não há qualquer possibilidade de a vacina ter sido utilizada fora do prazo de validade, uma vez que não havia, em abril, doses restantes deste lote no setor de Epidemiologia.

O lote citado - 4120Z005 - faz parte da primeira remessa de vacinas recebidas pelo município, em janeiro, com validade até 14 de abril. Cabe esclarecer que o Departamento de Vigilância em Saúde revisa diariamente o armazenamento das vacinas, com organização que leva em conta a data de validade.

A Secretaria já fez o levantamento junto ao Ministério da Saúde em relação a este lote, filtrando as informações após o dia 14/04 e verificou que pode ter havido erro de digitação dos dados no sistema do Ministério da Saúde ou falha na migração de dados entre os sistemas de saúde.