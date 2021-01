Treino do Flamengo é marcado por visita surpresa do presidente Jair Bolsonaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 13:30 | Atualizado 23/01/2021 13:46

Rio - Apesar do bom momento no Campeonato Brasileiro, os bastidores do Flamengo segue conturbado. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa no treino rubro-negro, realizado no CT do Brasiliense, em Brasília. Sem nenhuma pessoa utilizando máscara, a conversa com os atletas foi animada e durou cerca de 30 minutos.

A chegada da comitiva presidencial não estava agendada, tanto que o presidente Rodolfo Landim já havia voltado ao Rio. Em sua ausência, coube ao vice de futebol Marcos Braz, informado cerca de uma hora antes, fazer as honras da casa. Diante da saia justa, o Flamengo se viu sem saída e teve de abrir as portas para a maior autoridade do país, que convive com queda de sua popularidade e uma crise sanitária causada pelo surto da covid-19.

Ao lado do dirigente, Bolsonaro posou para fotos com Filipe Luís, Arão, Diego Alves, Gabigol, Diego Ribas, além do diretor Bruno Spindel. Jogadores como Pedro cumprimentaram o presidente, mas não posaram para a foto. Atletas como Gerson, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, por sua vez, mantiveram distância.

Bolsonaro com o elenco do Flamengo. pic.twitter.com/bZCJ2S4qFh — Patriotas (@PATRlOTAS) January 22, 2021 Durante os 30 minutos de visita, a conversa foi animada e não havia uma pessoa sequer com máscara no ambiente. O Flamengo fez imagens do encontro, mas preferiu não dar publicidade em suas redes sociais. Vale lembrar que em setembro, o Rubro-Negro demitiu o funcionário que registrou uma imagem do time aglomerado no avião.

Este novo episódio de aproximação entre clube e Bolsonaro causou indignação no grupo político "Flamengo da Gente (FdG), que divulgou nota oficial de repúdio.

"Enquanto em uma das cidades mais rubro-negras do Brasil, Manaus, falta até oxigênio aos pacientes — com criminosa contribuição do governo Bolsonaro e sua política negacionista para o enfrentamento do coronavírus -, causam assombro e indignação as imagens registradas hoje durante o treino do Flamengo em Brasília", destacou o comunicado do FdG.