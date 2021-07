Tiago Leifert - Reprodução/Globo

Rio - Tiago Leifert tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. O apresentador, que substituiu Faustão interinamente na programação dominical da Globo, compartilhou a informação com os seguidores por meio do Instagram Stories.

"Só para contar para vocês que tomei a minha primeira dose ontem. Não tirei foto, não postei nada porque estava sozinho no drive-thru. Cheguei super cedo, acordei e não conseguia dormir de ansiedade. Acordei cinco e pouca da manhã, seis horas estava no carro. Então, vacinei. Não postei nada porque acho que falta tanto, ainda. Tomei a primeira dose e achei que iria me emocionar, mas é só a primeira dose. Ainda preciso tomar a segunda no final de setembro, se tudo der certo, e esperar três semanas para me sentir vacinado. Mesmo assim tem tanta coisa pela frente... Dei o primeiro passo ontem, mas ainda acho que falta muito. É como se não tivesse tomado nada, vou continuar me cuidando normal. Usando máscara normal. Ainda estamos no primeiro tempo, falta a segunda dose e tomar bastante cuidado até lá. Ainda não estou pronto para celebrar", explicou o apresentador do "BBB 21" e "The Voice".