Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:52

Rio - Contando os dias para sua turnê nos Estados Unidos, 6 a 15 de agosto, Gusttavo Lima vai presentear seus fãs com uma nova e inédita live diferente de todas as outras que já aconteceram: Rally do Embaixador, com carros rodando e fazendo manobras simultaneamente ao seu show. A live será em Brasília, neste sábado (10), a partir das 20h, transmitida pelo canal do YouTube do cantor, e contará com a banda completa do músico, além de participações especiais de Zé Vaqueiro e Hungria Hip Hop, sendo mediada pelo apresentador Luiz Bacci.