Publicado 06/07/2021 13:03

Rio - Juliette Freire revelou detalhes de como foram os últimos dias com a irmã Julienne que foi internada após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Após passar por uma cirurgia, não resistiu. Julienne morreu aos 17 anos quando a campeã do BBB tinha 19.

O assunto veio à tona no segundo episódio de "Você Nunca Esteve Sozinha", do Globoplay, a série biográfica sobre a advogada.

Julienne primeiro foi internada em um hospital público e Juliette correu para transferí-la para um particular, para que a irmã tivesse acesso a tratamentos melhores.

Sabrina Oliveira, a ex-namorada de Julienne falou sobre as memórias que tem da época.

"Eu consegui ver esse lado de leoa quando ela tentou resolver a situação. Em questão de horas, ela conseguiu transferir a irmã dela de hospital", relembrou.

Julienne foi para a UTI assim que chegou no hospital com AVC hemorrágico. Juliette contou que no dia seguinte foi interagir com ela.

"Ela não conseguia falar porque estava com metade do corpo paralisado. Vou fazer uma piada para ver se ela está me escutando. 'Ainda bem que tu fizestes depilação, né?' Ela riu, está consciente", pensou.

No mesmo dia, Julienne entrou em coma e precisou drenar o sangue no cérebro. Juliette foi autorizada a entrar na UTI antes da cirurgia e fez uma oração.

"Eu me ajoelhei, levantei e peguei na mão dela. Enninha, se você estiver me escutando, aperta. Ela apertou. O médico falou, 'isso são espasmos'. Falei, não é. Pisca o olho, por favor. Ela piscou. Eu falei, pisca duas vezes. Ela piscou duas vezes", contou.

Depois, a jovem teve que submeter a uma nova cirurgia para retirar 50% do

"O médico dela estava com o olho lacrimejando. Ele falou: 'ela morreu. Não aguentou'. A gente tentou reanimar, mas não teve como. O mundo parou. Entrei num estado... Não sentia mais nada", disse.

Juliette confessa que pensou em tirar a própria vida após a morte da irmã. "Eu perdi minha fé, perdi tudo. A minha mãe, coitada, ficava desesperada... Todos os dias ela ia chorar na minha cama. Ela pedia para eu não fazer isso porque ela não ia aguentar perder duas filhas. Eu não tinha escolha, ia matar minha mãe também. Não podia fazer isso com ela. Engoli no seco e falei: 'vou viver. Não vou fazer isso com a senhora'".