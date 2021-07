O Diretor de cinema Spike Lee dirigiu filmes como: 'Malcom X', 'Faça a Coisa Certa' e 'O Verão de Sam' - Reprodução da internet

O Diretor de cinema Spike Lee dirigiu filmes como: 'Malcom X', 'Faça a Coisa Certa' e 'O Verão de Sam'Reprodução da internet

Por iG

Publicado 06/07/2021 13:28 | Atualizado 06/07/2021 13:28

Rio - O diretor de cinema Spike Lee citou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a abertura da 4ª edição do Festival de Cannes nesta terça-feira (6). O evento que acontece na França é um dos mais importantes para o mundo do cinema e o diretor, que está presidindo a banca do júri este ano, chamou o político brasileiro de "gangster".

"Esse mundo é governado por gangster: Agente laranja [Donald Trump], esse cara no Brasil [Jair Bolsonaro] e [Vladimir] Putin. Eles são gangsters e vão fazer o que quiserem. Eles não têm moral ou escrúpulos. Esse é o mundo em que vivemos e temos que nos manifestar contra gangsters como esses", disse Spike Lee.