Andressa Urach remove tatuagens e cicatriz no bumbum Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 11:10 | Atualizado 26/11/2020 11:17

Rio - Andressa Urach retomou a carreira de modelo e, por isso, está voltando a fazer alguns procedimentos estéticos. A modelo está apagando algumas tatuagens e removendo uma cicatriz que tem no bumbum. Andressa falou sobre o assunto em seu canal no YouTube.

fotogaleria

Publicidade

"Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo", disse. Ela já conseguiu remover a frase "sorte sempre", que tinha em um dos braços; a palavra "vida", que tinha no outro; o número 13, que tinha em uma das mãos; e o nome do filho, Arthur, no pescoço.

Andressa ainda tem um terço no ombro, letras japonesas nas costas, alguns morcegos desenhados no bumbum e uma enorme tatuagem de flores na barriga. Todas essas também estão sendo removidas. A tattoo da barriga, no entanto, tem sido a mais difícil. "Por isso, pensem bem antes de fazer tatuagens", disse a modelo.

Publicidade

Além de tudo isso, Andressa também está retirando uma cicatriz que tem no bumbum por conta da aplicação de hidrogel. "Vocês lembram, quase morri em 2014, quando apliquei o hidrogel. Já passei por mais de 22, 23 cirurgias, até já perdi as contas, para poder tirar o hidrogel e ficaram algumas cicatrizes. Essa é uma delas. Estamos retirando para ele poder ficar mais ajeitadinho, bonitinho".