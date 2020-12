Kelly Key Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:23 | Atualizado 11/12/2020 15:24

Nesta sexta-feira, Kelly Key atualizou o Instagram com uma foto de lingerie. Na legenda, a cantora escreveu um texto motivacional aos seguidores.

"Padrões de beleza: Seja feliz com o seu! Provavelmente você já deve ter vivido a experiencia de observar seu corpo depois do banho ou numa troca de roupa diante do espelho. Nessa hora que você olha suas características físicas e sinais c mais atenção, qual e a sua sensação? Você se sente satisfeita com o que vê ou se depara com um monte de insatisfações?", questionou.

Em seguida, Kelly falou que também já se sentiu do mesmo jeito. "Infelizmente, mais da metade das mulheres q lerem esta legenda vao se identificar mais c a segunda pergunta. Porque comigo também era assim... ERA! Sim, vivo a melhor fase da minha vida! Principalmente por me aceitar do jeito q sou! Cheia de curvas, volumosa, c minhas cicatrizes e marcas das minhas 3 amadas e desejadas gestações

Cada cantinho do meu corpo tem uma historia p contar... Cuido e admiro o meu templo ( meu corpo ) para viver em harmonia mental por muitos e muitos anos ! Ao longo dos últimos 7 anos... tenho me dedicado a cuidar mais de mim! Me amar por dentro e por fora!", explicou.

