Rio - A cantora Gabi realiza, neste sábado, no Parque Bar, na Lagoa, um show intitulado 'Gabi Convida'. A ideia é fazer dessas apresentações verdadeiros encontros culturais, com ambiente intimista, garantindo um espaço para que artistas se sintam à vontade para subir no palco e mostrar sua arte.



"A iniciativa do projeto 'Gabi Convida' surgiu após o show de lançamento do meu último single, 'Prece', que reuniu artistas de várias tribos, em um ambiente descontraído, como antigamente se via com mais frequência na cena carioca", explica.



Priorizando mulheres, por entender que é importante dar voz e espaço para elas, a artista carioca traz para dividir o holofote a jovem Júlia Joia. "Para dar vida ao projeto, criei uma banda só de mulheres, algo raro de se ver por aí e chamei somente cantoras para as participações especiais. A ideia é fazer esses shows durante todos os sábados de dezembro", conta.



A pandemia gerada pelo coronavírus, e, por consequência, o isolamento social, fizeram com que muitas pessoas se afastassem, colocando em risco, diversas histórias de amor. Este é o pano de fundo da canção 'Prece', composta pela cantora Gabi, e cantada por ela, em parceria com a banda Fuze. A música, lançada há menos de uma semana, ganhou vida quando Gabi recebeu a missão de ajudar um casal, que foi obrigado pelas circunstâncias, a viver em países diferentes.

"No início da pandemia, com o lockdown bastante restrito na Europa, recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz. Ele era italiano e namorava uma russa, minha fã. Os dois estavam impedidos de viajar por conta do fechamento de aeroportos. Com o aniversário da namorada se aproximando, o rapaz contou sobre a angústia dessa separação, e que gostaria de presenteá-la de alguma forma. Então, pediu que eu enviasse à ela, um vídeo de parabéns, cantando a música 'Entre Opostos', canção lançada naquela época".



Para ela, a situação evidenciou algo que provavelmente acontecia com muitas outras pessoas: o desafio de se manter distante de quem se ama. "Passei a refletir sobre quantos casais estariam vivendo essa situação de separação e de angústia. Quantas datas passariam longe, sem previsão de um encontro. Então, comecei a dar corpo a este novo trabalho".



Gabi decidiu convidar a banda Fuze para uma participação. Amigos desde 2019, quando os músicos cantaram na festa de aniversário da artista, a parceria rendeu e deu ótimos frutos. "Em agosto deste ano, nos encontramos na Bahia e terminamos juntos de escrever a música. Também firmamos parcerias em mais alguns trabalhos que ainda serão lançados", comemora Gabi.



Os músicos da Fuze lembram com entusiasmo do processo de construção da canção. "Quando conhecemos a Gabi, logo percebemos que tínhamos várias coisas em comum. No meio da quarentena, ela enviou para a gente, um refrão de uma nova música que ela queria produzir e começamos a escrever umas partes juntos. Um pouco depois, surgiu a oportunidade de viajarmos para Bahia, e a conexão rolou novamente! Uma troca mais intensa entre a gente e a música foi acontecendo cada vez mais. Levamos para o estúdio, modificamos mais alguns detalhes e a canção nasceu com uma sintonia incrível", contam.



Os artistas ainda complementam: "O mais legal de 'Prece' é que ela passou por várias transformações nesse processo de produção. É um projeto novo para a Gabi e para a gente também, e tivemos uma sintonia maravilhosa para chegarmos nessa versão final. Foi uma experiência maneiríssima e estamos muito animados e ansiosos para ver a música tocando por aí".



"Este trabalho traz muitas referências do pop e da black music que eu gosto, do reggae e do rock, que é a marca da Fuze, além de uma pitada de Bahia, que foi o cenário final da composição, e de influências do som do 3030, afinal o músico LK participa da produção. Uma mistura imperdível!", finaliza Gabi.