Choji Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 16:14 | Atualizado 11/12/2020 18:13

Depois do sucesso de “Meu Lado da História”, que bateu primeiro lugar nas músicas virais do Brasil e entrou na mesma lista na escala mundial do Spotify, Choji fecha 2020 com mais um hit. “Brotou no Morrão”

chega nas plataformas de música e com clipe no Youtube nesta sexta-feira.

Bem diferente do clima intimista de “Meu Lado da História”, o clipe de "Brotou no Morrão” já traz o artista bem mais solto. Gravado em uma casa no Rio de Janeiro, Choji aparece ao lado de modelos bebendo e comemorando o sucesso.