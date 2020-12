Por O Dia

Publicado 11/12/2020 16:15

Para aderirem, os pais precisam fazer a inscrição online e depois é só aguardarem chegar o kit lindo que adquiriram que contém cinco itens temáticos, necessários para um adulto e uma criança completarem o desafio, e mais um produto da linha L.O.L Surprise! Lils Winter, que pode ser uma L.O.L Sister (irmã mais nova da L.O.L) ou um L.O.L Pets (animal de estimação). Ainda é possível personalizar o kit que é indicado para crianças a partir de 3 anos. O desafio custa R$ 199,90 e pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Para acrescentar uma criança no desafio é necessário pagar uma taxa adicional de R$ 139,90. O valor é referente a mais uma camisa, um par de luvas e todos os outros produtos. Já, para incluir outro adulto, o valor é de R$ 49,90.

Acréscimo referente a mais uma camisa, um par de luvas, elásticos e três tubos de tintas. A entrega dos produtos está prevista para o período entre 15 e 22 de dezembro no endereço indicado pelo comprador, mediante pagamento de frete pago e calculado a parte disponível apenas via Sedex. Há 12 opções de LO.L. Surprise! Lil Sisters Winter Disco, a criança descobre qual ganhou só quando abre; e quando se juntam as embalagens dessa boneca com a do L.O.L. Surprise! Pets Winter Disco se forma um lindo boneco de neve. Site de vendas: https://www.ticketagora.com.br/e/l-o-l-surprise-challenge-31217 A Galinha Pintadinha Mini Baby é uma boneca que vem com travesseirinho, tem cheirinho de bebê e corpo macio e fofinho. A venda por R$ 87,29, pode ser encontrado em https://amzn.to/2IpzLmk A Prabhu Brinquedos está oferecendo 12 vezes sem juros para ajudar o Papai Noel com os presentes de Natal. A loja também tem cartinhas oficiais deixadas pelo Papai Noel para as crianças escreverem e entregarem para ele. É só passar na Prabhu e pedir a carta para usar a imaginação e deixar o pedido para o bom velhinho. Jogos e brinquedos tradicionais dividem espaço com lançamentos divertidos que fazem sucesso entre as crianças. O jogo Genius (R$ 69,99) para viagem é uma das opções para meninos e meninas se divertirem. www.prabhubrinquedos.com.br A Ecokids Place está lançando sua coleção 2021 com as cores que as crianças mais têm “pedido”: candy color – ou cor de bala, em tradução literal. A nova coleção inclui peças como chapéus, maiôs e fraldinhas de banho e até macacões com proteção UV para os pequenos curtirem o calor com estampas cheias de ludicidade e tons de lilás, rosa, azul, verde água e amarelo. E com um detalhe: devido a pandemia da Covid-19, a marca abriu seu e-commerce neste Natal, fazendo a venda direta para o consumidor. Preços a partir de R$ 82,90. Pedidos pelo Instagram @ecokidsplaceA loja Fabrica 12 sugere as almofadas para pescoço Mickey e Minnie para presentear as crianças, a partir de R$ 87,90. Além de malas esportivas, nécessaires, garrafas, mochilas, cadernos e outros acessórios lúdicos e práticos para levar nos passeios e também usar no ano escolar. Compras pelo site www.fabrica12.com.br Uma coleção de pelúcias surpresa é o lançamento da Criamigos para um presente de Natal super diferenciado. A surpresa já começa na embalagem, que são fechadas e só permitem visualizar as ilustrações quando abertas. Disponíveis por tempo limitado, os ursos com estampas exclusivas de nuvem, coração, militar e outras, também podem ser personalizados com acessórios e roupas natalinas, como opção de presente adicional, dando um clima ainda mais lúdico e mágico para a ocasião. Além deles, a rede oferece outras pelúcias (dinossauro, unicórnio, cachorro, gato) e acessórios, tais como vestidos, calças, blusas e macacões, que trarão o espírito natalino também aos amigos de pelúcia. Os ursos estão disponíveis a partir de R$ 69, e podem ser adquiridos em qualquer uma das 21 unidades, podendo também ser entregues por meio do Amigos Delivery ou pelo site, ambos, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene. Para saber qual é a unidade mais próxima, basta acessar www.criamigos.com.br/lojas A C&C Casa&Construção está com novidades para o Natal das crianças este ano. Perfeito para usar com amigos e família em piscinas, lagos, rios e represas, o Bote Pato Amarelo promete levar diversão para os pequenos nos dias mais quentes do ano. A venda por R$ 119,99 (a unidade) pelo link https://www.cec.com.br/lazer-e-diversao/piscinas/inflaveis/bote-pato-amarelo?produto=1365219 A Mesa Tramontina Sofia Infantil é produzida em polipropileno e fibra de vidro. Ela conta com formato triangular, diferenciando-se das mesas infantis tradicionais. Com ela, as crianças poderão criar diversas composições e formatos se utilizar mais de uma das mesas da linha, variando conforme a atividade proposta. Com design diferenciado e em core super vibrantes, características que vão chamar a atenção dos pequenos e deixá-los muito mais espertos, ela ainda possui um dispositivo de conexão fixado na área rebaixada do tampo, garantindo a segurança e a comodidade na hora da brincadeira e do aprendizado. Disponível nas cores rosa, azul, amarelo e vermelho. O preço no e-commerce é R$ 222,30 e pode ser adquirida em https://bit.ly/2VQG0Di Criado para crianças a partir de 3 anos, as Formas Magnéticas da Dican incentivam o aprendizado e o entretenimento dos pequenos, além de desenvolver a coordenação motora e auxiliar nas habilidades cognitivas. São 30 peças, sendo 18 quadrados e 12 Triângulos, que permitem que as crianças construam objetos em 2D ou 3D, incentivando o exercício da capacidade criativa e ampliando a curiosidade na exploração de novas experiências e sensações. Pode ser encontrado por R$ 199,00 na www.dican.com.br O futebol está presente no dia a dia dos brasileiros e, claro, não poderia ser diferente nesta época do ano. Por isso, continua sendo uma ótima opção para agradar os apaixonados pelo esporte. Desenvolvida tanto para jogar na grama ou na areia, a bola Sunny 500, da Kipsta, é macia e 10% mais leve que a bola oficial, e ainda possui revestimento externo em espuma de PVC para um contato confortável com os pés, deixando a prática ainda mais gostosa. Encontrada na Decathlon por R$ 44,99.A luminária mais fofa do mundo é o resultado da parceria entre a Usare e a Sanrio. Linda e muito querida, agora a Hello Kitty também é iluminada e pode fazer parte da decoração de qualquer cômodo. A Luminária Hello Kitty Usare chega por R$ 159,00 e pode ser encontrada em https://loja.usare.com.br/hello-kitty