Felipe Andreoli recebe primeira dose da vacina contra covid-19 - Reprodução

Felipe Andreoli recebe primeira dose da vacina contra covid-19Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:35

Rio - Aos 41 anos, Felipe Andreoli recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. O apresentador registrou o momento e, ao compartilhar nas redes sociais, falou sobre a dor das famílias que perderam entes para a doença.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje chegou a minha vez. Eu fiquei pensando tanto nesse dia. Ontem não conseguia dormir, quando fechava os olhos sonhava que tinha acabado a vacina, ou que eu não encontrava o local de vacinação, ou que me ligavam do trabalho na hora de vacinar. Acho que todo brasileiro, em algum momento, se sentiu assim. Como se a sua vez de vacinar nunca fosse chegar. E enquanto isso o Brasil foi enfileirando mortos, mais de MEIO MILHÃO de famílias choraram e choram suas perdas e sofrem com desprezo e desdém de quem está no poder. Eu tava com ódio por dentro, de tudo que esses caras fazem e seguem fazendo, sem limites. Sem freios. Eu tô triste com tanto brasileiro que ainda apoia essa barbárie. Que vem me xingar e me atacar enquanto quem tá no poder da risada na nossa cara. Mas na hora que a vacina entrou no meu braço eu sorri. Sorri ao lembrar que tenho um filho, uma mulher linda, uma família pra cuidar. Sorri por ninguém da minha família ter sido atingido por essa desgraça. Sorri e agradeci. E agradeço muito aos profissionais da saúde que há 2 anos seguem nessa luta infindável, dia e noite, enquanto alguns animais vociferam contra a máscara e a vacina. É foda. A Adriana e Andreia que me atenderam disseram o seguinte: fala pro pessoal que é sério. Divulga pra o pessoal se vacinar. A gente não tá aqui de brincadeira. É Adriana e Andreia...é difícil ter que explicar que a terra redonda, ou que vacina é fundamental e salva. Obrigado, SUS. Obrigado, Fiocruz. Obrigado, Butantã. Viva a ciência. Viva a vacina. Vamos, com amor e delicadeza mudar essa caminho. Mudar o Brasil. PS: a camisa do Mandela foi pensada. Afinal ele viveu um momento terrível da humanidade enquanto muita gente cruzou os braços fingindo que nada acontecia...Viva Madiba!", escreveu Andreoli.

Confira: