Monique Evans e Cacá Werneck posam juntas pela primeira vez após término de namoroReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:21 | Atualizado 06/07/2021 14:26

Rio - Monique Evans e Cacá Werneck assumiram que estão juntas novamente e agora já podem postar fotos nas redes sociais livremente. A apresentadora comemorou seu aniversário de 65 anos em um restaurante do Rio e postou fotos em clima de romance com a namorada.

"Olha como ela está linda, olha o meu amor! Agora sim, assumidamente juntas", escreveu Monique na legenda da imagem. Os fãs ficaram felizes com a reconciliação. "Que bom que voltaram, sejam muito felizes", disse uma pessoa. "Eu nunca acreditei no término do namoro de vocês", disse outra seguidora.

Uma outra fã, no entanto, aconselhou Monique a tomar cuidado com o relacionamento. "Vá com calma, dona Monique! Um passo de cada vez… nesse chão você já andou e tropeçou, vá devagar para não cair e se machucar de novo", disse.