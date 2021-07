Enzo Celulari e Bruna Marquezine - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:25

Rio - Enzo Celulari postou no Instagram uma foto de uma ação solidária da qual participou: o rapaz entregou comida para moradores de rua em São Paulo. Em meio a rumores de término, Bruna Marquezine comentou a postagem de Enzo. A atriz, no entanto, usou apenas vários emojis de aplauso.

Os rumores de que Bruna Marquezine e Enzo Celulari não estão mais juntos começaram em junho. No Dia dos Namorados, os dois não trocaram homenagens nas redes sociais e também pararam de curtir as publicações um do outro. Bruna e Enzo assumiram o romance em abril deste ano, mas estariam juntos desde junho do ano passado.

Apesar de não comentar o suposto fim do namoro, a atriz acompanha os rumores nas redes sociais. Ela curtiu postagens no Twitter que criticavam as pessoas que dão visibilidade apenas para sua vida amorosa. "Dos projetos sociais que ela participa e desenvolve ninguém fala um 'a' para ajudar. Agora da vida amorosa que não é da conta de ninguém...", disse uma fã, que teve sua postagem curtida por Bruna. "Aproveitando que a Bruna está nos trends para divulgar ess projeto maravilhoso que ela é embaixadora", comentou outro seguidor, que também ganhou um like da atriz.