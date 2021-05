Zilu e Zezé Reprodução

Publicado 26/05/2021 16:45 | Atualizado 26/05/2021 16:46

Zilu Godoi, que foi casada com Zezé Di Camargo por anos, voltou a falar sobre o sertanejo. A socialite, que já revelou que foi ela quem pediu o divórcio, colocou uma caixa de perguntas no Stories para interagir com os seguidores e foi questionada se ainda tem algum contato com o cantor.



"Vocês não se esquecem do Zezé, não?", rebateu Zilu. "Recebo milhares de perguntas sobre casamento, divórcio, Zezé etc. Ele é pai dos meus filhos, fez parte da minha história, construímos uma família linda e nos respeitamos mutuamente", respondeu a socialite.



Zezé Di Camargo e Zilu se separaram em 2012. Ambos já estão em novos relacionamentos. O cantor é casado com a influenciadora fitness Graciele Lacerda e a mãe de Wanessa está em um namoro com o empresário Antonio Casagrande.