Publicado 03/05/2021 05:00

fotogaleria No final de abril, a Justiça de São Paulo decidiu que os bens de Zilu Godoi Camargo deverão sofrer penhora, tendo em vista que a empresa a qual Zilu é sócia ao lado de Danilo Augusto Barbosa Machado, Dorival Perez, a Construmax Terraplanagem Ltda, não honrou com o pagamento de inúmeros bens móveis adquiridos com a empresa Epel – Empresa Paulista de Empreendimentos Ltda.

Os bens móveis foram comprados em 17 de março de 2014 por R$ 2.330,778,71, mas nesse valor soma-se R$ 10 mil de multa. Entre os 20 bens estão escavadeira hidráulica da marca Sunward; motoniveladora, da marca Caterpillar; trator de esteiras da marca Komatsu e trator de pneus da marca Valtra. A Epel pediu que a Justiça decidisse com urgência pela penhora, pois, segundo eles, a empresa de Zilu estava praticando atos de dissolução.



A Construmax Terraplanagem Ltda também tinha como sócio, Marcus Buaiz, que possuía uma cota no valor de R$ 700 mil. Contudo, Buaiz se retirou da sociedade, transferindo para Danilo Augusto Barbosa Machado a participação, e declarando não ter mais nada a receber.



A Epel pediu na Justiça a desconsideração da pessoa jurídica, para poder receber de qualquer dos sócios, sendo que a determinação de penhora é especialmente sobre Zilu Godoi. A Epel ainda enfatiza que o sócio Dorival - conhecido por Pinguim-, vive ostentando uma vida luxuosa. Ele seria dono do Camarote do Pinguim.



Diante disso, as cotas da Construmax estão distribuídas da seguinte forma: Danilo Augusto Barbosa Machado ficou com 67,5% - R$ 2.700.000,00, Zilu Godoi, ficou com 30% - sendo R$ 1.200.000,00, e Dorival Perez com 2,5% - R$ 100 mil. O desembargador Heraldo de Oliveira, da 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu no dia 29 de abril, que deve determinar a penhora das contas de Zilu Godoi, contrariando a sentença que havia negado a penhora.