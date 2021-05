Camilla de Lucas Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:20 | Atualizado 26/05/2021 16:21

Camilla de Lucas expôs, em suas redes sociais, alguns ataques que vem recebendo. Em seu perfil, a influenciadora digital mostrou uma mensagem enviada por um hater.

fotogaleria

Publicidade

A pessoa respondeu o comentário de um outro influenciador que havia elogiado Camilla. "Você e essa Camilla militante vão ter o mesmo final de Kevin", escreveu o homem, se referindo à morte de MC Kevin, que morreu após cair de um hotel no Rio.

Chateada com o comentário, Camilla escreveu: "Um resumo do que a gente lê na internet quando trabalha com ela. É amar o que faz, se expor porque é consequência e ter que aprender a lidar com coisas do tipo. Toda vez que preciso eu sumo das redes ou dou block pra manter minha cabeça no lugar! Sempre!".

Publicidade