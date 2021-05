Kim Kardashian Reprodução Internet

Kim Kardashian ainda não pode praticar nenhuma atividade como advogada. Isso porque a socialite admitiu que reprovou na prova do "Baby Bar", o exame de qualificação do primeiro ano da faculdade.

Ainda não se sabe se Kim tentou refazer a prova. Mas, até o momento, a empresária não se pronunciou sobre o assunto. "Se você está cursando a faculdade de Direito do jeito que estou fazendo, é um programa de 4 anos, em vez do programa típico de 3 anos, e depois do primeiro ano, você tem que fazer a 'Baby Bar'. Isso foi realmente mais difícil", disse Kim em um episódio de Keeping Up With the Kardashians.



Segundo o TMZ, Kim atingiu apenas 474 pontos no exame. A nota de aprovação mínima é 560.



A mentora de Kim, a advogada Jessica Jackson, disse ao veículo: "Isso é extremamente parecido com uma prova, mesmo, então a maioria das pessoas não está fazendo no meio de uma pandemia".