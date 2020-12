Marcius Melhem e Dani Calabresa Reprodução

Marcius Melhem anunciou, nesta sexta-feira, que entrou com uma ação contra a advogada Mayra Cotta. A declaração foi feita em uma entrevista a Maurício Stycer, do "UOL". Mayra representa seis mulheres que acusam o ex-diretor da Globo de assédio moral e sexual, dentre elas, está a humorista Dani Calabresa. Melhem quer que as vítimas provem as acusações.

O ex-diretor ainda disse que pretende fazer uma interpelação judicial a Dani Calabresa, pedindo que ela confirme ou desminta os O ex-diretor ainda disse que pretende fazer uma interpelação judicial a Dani Calabresa, pedindo que ela confirme ou desminta os relatos que fez para a reportagem da "revista piauí" publicada nesta sexta . A matéria em questão narrou, em detalhes, os assédios morais e sexuais que, não só Dani, como outras mulheres sofreram nos bastidores da emissora. Além disso, a reportagem explica a dificuldade que a humorista enfrentou para conseguir denunciar o ex-diretor e ressalta que, ainda assim, Melhem saiu da Globo pela "porta da frente". Na última vez que falou sobre o assunto, Marcius Melhem negou as acusações.

"Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas pra recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, DÁ MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!", escreveu em uma publicação no Instagram.

