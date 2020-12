Por O Dia

Publicado 04/12/2020 18:37 | Atualizado 04/12/2020 18:38

Maria Clara Gueiros se manifestou a respeito do caso de assédio sexual envolvendo a humorista e atriz Dani Calabresa e Marcius Melhem , ator e ex-diretor do núcleo de humor da Globo. O caso veio à tona após a reportagem da revista piauí, detalhando os diversos assédios sofridos por Calabresa, dentro e fora dos estúdios da emissora, publicada nesta sexta-feira (04)."Estou ao lado da Dani Calabresa desde o princípio. Nossa luta foi incansável e construída com parcimônia e coragem. Fui testemunha do que ela passou e tenho muito orgulho de fazer parte da construção de tempos melhores. Erguemos uma estrutura de amizade, confiança e proatividade nesse último ano e conseguimos nos fazer ouvir. E pros desavisados que me xingam dizendo que eu não ajudei a Dani, quero avisar que estive o tempo todo de mão dada com ela. Neguei que fiz uma denúncia de assédio moral em dezembro do ano passado, pois realmente não fiz, e isso é um fato. O resto todo é parceria, apoio, coragem e trabalho. Te amo, Dani", escreveu a atriz no Instagram.