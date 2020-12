Dani Calabresa Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:48 | Atualizado 04/12/2020 17:55

Após a grande repercussão da reportagem da "revista piauí" sobre denúncias de assédio contra Marcius Melhem , na época diretor da Globo, Dani Calabresa usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto. A reportagem em questão narrou, em detalhes, os assédios morais e sexuais que, não só Dani, como outras mulheres sofreram nos bastidores da emissora. Além disso, a matéria explica a dificuldade que a humorista enfrentou para conseguir denunciar o ex-diretor e ressalta que, ainda assim, Melhem saiu da Globo pela "porta da frente". Na última vez que falou sobre o assunto, Marcius Melhem negou as acusações.

fotogaleria

No Instagram, a humorista publicou um longo texto, em uma mistura de desabafo e agradecimento. "Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas pra recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, DÁ MEDO, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!", escreveu em uma publicação no Instagram.

"Obrigada pelas mensagens de apoio. Agradeço demais a Mano Miklos e a dra Mayra Cotta pelo apoio. E preciso declarar aqui todo meu amor e gratidão a Maria Clara Gueiros minha amiga do meio artístico que me apoiou desde o inicio! Que mulher maravilhosa! Amorosa! Justa! (E hilária!)", finalizou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giustiatriz/comedia (@calabresadani)

Relembre o caso

Em outubro, em uma reportagem da "Folha de São Paulo", a advogada Mayra Cotta, que cuida da defesa dessas atrizes que denunciam o assédio de Marcius, disse que Melhem teria comportamento agressivo com as mulheres, além de trancá-las em salas e tentar agarrá-las contra a vontade. Em seguida, o ex-diretor enviou uma carta ao jornal negando as acusações. "Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso", escreveu.

Nesta sexta-feira, uma reportagem da "revista piaui" detalhou casos de assédio sexual do humorista. A matéria evidencia perseguição contra a atriz Dani Calabresa, caso que levou à queda de Melhem da Rede Globo, mas não teve os detalhes divulgados anteriormente. A reportagem relembra as mudanças sofridas pelo programa "Zorra Total", que virou apenas "Zorra" em 2015, passando a ter " uma linguagem politicamente correta, mais ágil, inteligente e contemporânea". Quem estava por trás dessa reformulação era o humorista Marcius Melhem., que em uma noite de 2017, para comemorar o 100º episódio decidiu dar uma festa para os participantes do elenco, no bar Vizinha 123, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele teria tentado beijar e agarrar a humorista.

A reportagem ainda fala que Melhem teria debochado dos casos de assédio e relatou a dificuldade que Dani encontrou dentro da empresa para denunciar o ex-diretor. Quando o caso vazou para a imprensa, Melhem deixou a emissora, porém, os envolvidos nas denúncias ficaram indignados pela Globo não ter citado os assédios praticados por Marcius.

Programas são retirados do ar

Após a repercussão desta sexta-feira, segundo o colunista Fefito, o canal de televisão cancelou os programas criados pelo comediante. O "Fora de Hora", criação de Melhem, já estava com a segunda temporada confirmada, mas foi cancelado. Marcius já não gravou como Seu Boneco a temporada atual de "Escolinha do Professor Raimundo" e o programa deve ser encerrado este ano também. O quadro do "Fantástico" "Isso a Globo Não Mostra", que era supervisionado pelo comediante, também não terá novas edições.

O Canal Viva, que faz parte do Grupo Globo, também estaria se afastando da imagem de Marcius Melhem. A emissora tirou da grade de programação "Os Caras de Pau", que o acusado de assédio estrela ao lado de Leandro Hassum.

Famosos demonstram apoio

Nas redes sociais, dezenas de celebridades demonstraram apoio à Dani. Foi o caso de Mauricio Meirelles, Marcelo Adnet, Fabiula Nascimento, Hugo Gloss, Fernanda Gentil, Monica Iozzi, dentre outros. O ex-marido da humorista, por exemplo, disse que "fez o mínimo" ao ficar ao lado das vítimas. Já Fernanda Gentil parabenizou Dani pela força e coragem ao denunciar o caso.

Obrigado. Fiz o mínimo, agi e respeitei totalmente o sigilo que as vítimas pediram. A história é muito pesada e traumática para os envolvidos. https://t.co/AJEmvYKJZ6 — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) December 4, 2020







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)