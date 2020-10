Marcius Melhem Reprodução

Por MH

Publicado 25/10/2020 13:12 | Atualizado 25/10/2020 13:12

Acusado por diversas atrizes de assédio e abuso de poder, Marcius Melhem resolveu quebrar o silêncio e se posicionar sobre o caso. Em carta enviada ao jornal Folha de S. Paulo, o ator e diretor, demitido da Globo em agosto, se diz inocente. "Como escrever uma nota pra comentar acusações dessa gravidade?", iniciou ele. "Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. 'Sou inocente'. 'Vou provar na justiça'. Por isso qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara. Mas preciso falar e com o tempo mostrar minha sinceridade", diz.



Na edição de sábado do jornal, a advogada Mayra Cotta, que cuida da defesa dessas atrizes, disse que Melhem teria comportamento agressivo com as mulheres, além de trancá-las em salas e tentar agarrá-las contra a vontade. Na continuação da carta, o ator diz que pretende se desculpar com as vítimas. "Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso", diz.



Marcius Melhem Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

As acusações fizeram com que Marcius encerrasse seu contrato de 17 anos com a Globo. "Mas diante de acusações tão graves que eu de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Eu coloco à disposição toda minha comunicação que tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos. E peço que ouçam as pessoas que trabalharam comigo. Peço por favor que apurem a verdade e não apoiem mentiras. Qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força", desabafa ele no relato.