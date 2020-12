Marcius Melhem Tata Barreto/TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 08:48

Rio - O nome de Marcius Melhem, mais uma vez, foi parar nos assuntos mais comentados, na manhã desta sexta-feira, após longa reportagem da Revista Piauí expor detalhes dos casos de assédio sexual do humorista. A matéria evidencia perseguição contra a atriz Dani Calabresa, caso que levou à queda de Melhem da Rede Globo, mas não teve os detalhes divulgados anteriormente.

A reportagem relembra as mudanças sofridas pelo programa "Zorra Total", que virou apenas "Zorra" em 2015, passando a ter " uma linguagem politicamente correta, mais ágil, inteligente e contemporânea". Quem estava por trás dessa reformulação era o humorista Marcius Melhem., que em uma noite de 2017, para comemorar o 100º episódio descidiu dar uma festa para os participantes do elenco, no bar Vizinha 123, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

A reportagem da "Piauí" revela que após a exibição do episódio, que teve Dani Calabresa como protagonista em sátira ao impeachment da presidenta Dilma em 2016, começaram os casos de assédio sexual de Melhem contra a atriz. Na primeira vez, o diretor Marcius Melhem tentou beijar a humorista Dani Calabresa em uma cantoria de karaoke, mas ela conseguiu se desvencilhar e deixar o palco, acompanhada da atriz Débora Lamm.

De acordo com o texto do repórter João Batista Jr., na mesma noite, “ao sair do banheiro, Dani deu de cara com Melhem, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Melhem a deixasse passar. Em vão. Com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Melhem conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando mão e quadris no pênis de Melhem. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luis Miranda e George Sauma ofereceram a ela um copo d’água e confortaram a amiga”.

A reportagem ainda fala que Melhem debochou dos casos de assédio na semana seguinte, mas os casos tiveram testemunhas, como o ator Luís Miranda. No total, foram 43 pessoas ouvidas para a reportagem, segundo a revista piauí, mas muitos pediram anonimato com medo de atritos com a emissora carioca.