Rafaella Santos e Gabigol Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 15:53

Rafaella Santos quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre seu antigo relacionamento com Gabigol, atacante do Flamengo. Neste domingo, a influenciadora digital reagiu com um emoji de vômito numa foto do craque nas redes sociais, publicada por um fã-clube dedicado a ele. Não satisfeita a irmã de Neymar explicou o motivo.

"Tenho carinho por ele, mesmo ele desrespeitando nosso namoro esse tempo todo! Só quero que parem de me vincular com ele!", escreveu Rafaella. As informações são de um Instagram dedicado a notícias sobre o mundo dos famosos, o Gossip do Dia. "Foi apenas um desabafo meu, um emoji, e não vai mais acontecer. Até porque ele não existe mais pra mim", finalizou a moça.

Rafaella viveu um namoro cheio de idas e vindas com o jogador. Os dois se separaram de vez no fim de 2020, após rumores de traições por parte do craque.